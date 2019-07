Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Folgemeldung zu Unfall von Dienstag

Werl (ots)

Am Dienstag, um 19:10 Uhr kam es auf der Westönner Bundesstraße zu einem Unfall. Eine 55-jährige Frau aus Werl war mit ihrem VW Polo in Fahrtrichtung Soest unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in den Westönner Hellweg abzubiegen. Dazu bremste sie ihr Auto bis zum Stillstand ab. Eine hinter ihr fahrende, 22-jährige Frau aus Werl, bemerkte dies zu spät und prallte mit ihrem Golf fast ungebremst auf den Polo. Die Polofahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Straße blieben während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten komplett gesperrt. (lü)

