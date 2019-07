Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radlerin angefahren

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 17:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Beckumer Straße/Bastionstraße zu einem Unfall. Ein 78-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Mercedes auf der Bastionstraße unterwegs. Er beabsichtigte nach links in die Beckumer Straße einzubiegen. Das tat er bei für ihn rot anzeigender Ampelanlage. Eine auf dem Radweg der Beckumer Straße fahrende 22-jährige Lippstädterin, konnte mit ihrem Fahrrad nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mercedes. Dabei stürzte sie und wurde leicht verletzt. (lü)

