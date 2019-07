Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Papiertaschentücher brennen

Werl (ots)

Am Dienstag, um 16:15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Rustigestraße gerufen. Eine 30-jährige Frau hatte in ihrer Wohnung eine Großpackung Papiertaschentücher auf dem Herd abgelegt. Dieser war noch eingeschaltet und die Taschentücher fingen Feuer. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand kein größerer Sachschaden. (lü)

