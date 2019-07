Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Waschbär

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, um 22:51 Uhr, sorgte ein Waschbär für einen Unfall auf der Straße Im Möhnetal. Ein 19-jähriger Mann aus Menden war mit seinem VW Golf aus Wamel kommend in Richtung Völlinghausen unterwegs. Von rechts überquerte plötzlich ein Waschbär die Straße. Der Autofahrer bremste deshalb stark ab. Dies bemerkte ein 19-jähriger Autofahrer aus Arnsberg zu spät und prallte mit seinem Ford auf den vor ihm fahrenden VW Golf. Durch den Unfall wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an den Autos wird auf etwa 5000,- EUR geschätzt. (lü)

