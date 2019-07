Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Klieve - Gartenabfälle angesteckt

Anröchte (ots)

Am Dienstag um 15:00 Uhr musste die Feuerwehr zur Straße Am Feldrain ausrücken. Hier hatte ein 80-jähriger Mann Gartenabfälle angezündet. Das Feuer blieb jedoch nicht unter Kontrolle und entfachte in dem Garten einen kleinen Flächenbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. (lü)

