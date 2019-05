Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim/Wrescherode - Sachbeschädigung im Sanitärbereich - Disco-Veranstaltung vorzeitig beendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim/Wrescherode - Was sich der oder die bislang unbekannten Täter bei ihrem Tun dachten, wird wohl zunächst deren Geheimnis bleiben. Während knapp 63 Gäste am Freitag Abend an einer Disko-Veranstaltung im "Phoenix" Jugendzentrum in der Straße Landwehr teilnahmen, rissen Unbekannte die auf Putz verlegte Wasserleitung zu einem Urinal aus der Verankerung, was in der Folge zu einem Wasseraustritt mit anschließender Überschwemmung führte. Obwohl die Wasserzufuhr unmittelbar nach Feststellung der Tat gegen 23.30 Uhr gestoppt wurde, ist ein Wasserschaden am Gebäude nicht auszuschließen. Der Schaden an der Wasserleitung wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Die Veranstaltung wurde daraufhin sofort beendet. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter der Tel.-Nr. 05382/919200

