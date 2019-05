Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einbeck (ots)

Einbeck - (scha) Am Samstag, 4. Mai 2019, um 18:08 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Grimsehlstraße/ Beverstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei wollte eine 51-jährige Einbeckerin bei Grünlicht von der Grimsehlstraße nach links in die Beverstraße abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 29-jährigen Einbecker, der ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zwischen den Beteiligten kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Beteiligte zum Glück unverletzt blieben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000,- Euro.

