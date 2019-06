Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz

Trier (ots)

Am 29.05.2019,in der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:50 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Konstantinstraße ein roter Mazda auf der Fahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug stand im Bereich der Bücherei Konz. Das Fahrzeug muss beim Ein- beziehungsweise Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden sein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Personen die sachdienliche Hinweise geben können wenden sich bitte an die Polizei in Konz ( 06501-92680 )

