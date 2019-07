Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 08:40 Uhr, stoppte eine Streifenbesatzung am Salinenring einen ihnen bekannten 48-jährigen Werler am Steuer eines Opel Astra. Der Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und gab den Beamten gegenüber an, dass sie dies doch wissen. Weiter wollte er nichts sagen. Ein Alkoholtest auf der Wache ergab dann einen Wert von 0,82 Promille. ... (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell