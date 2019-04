Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Pressegespräch zu den Suchmaßnahmen der Ermittlungsgruppe Göhrde

Lüneburg (ots)

Am 7. Mai 2019 findet um 14.00 Uhr im Behördenzentrum Auf der Hude in Lüneburg ein Pressegespräch mit interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern statt. Die Ermittlungsgruppe Göhrde möchte nach den erfolgten Suchmaßnahmen im ehemaligen Wohnhaus des Kurt-Werner Wichmann aus dem Frühjahr 2018 über den aktuellen Sachstand der seinerzeit sichergestellten Asservate berichten. Am Beispiel der Ermittlungsgruppe Göhrde wird zudem die Arbeitsweise des neu eingerichteten Sachgebietes cold case der Polizeidirektion Lüneburg vorgestellt. Interessenten melden sich bitte bis zum 3. Mai 2019 bei der Pressestelle der Polizeidirektion Lüneburg. Gerne ermöglichen wir dann ihre Teilnahme.

