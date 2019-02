Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autodiebstahl - Verkehrsunfallflucht, Einbruch in Autowerkstatt, Kennzeichen abgerissen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 22.02.2019

Autodiebstahl - Verkehrsunfallflucht Schotten - In der vergangenen Nacht (21.2./22.2.) entwendeten unbekannte Täter vermutlich gegen Mitternacht in der Rathausstraße im Schottener Stadtteil Rainrod einen grünen Mitsubishi/Pick-Up. Anschließend fuhren sie mit dem Wagen, gegen 0:45 Uhr, in Einartshausen, in der Röderstraße gegen eine Mauer und flüchteten vom Unfallort. Die Unbekannten waren in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Gartenmauer gekracht. Als mögliche Unfallursache könnte nicht angepasste Geschwindigkeit in Frage kommen. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Autowerkstatt Gemünden (Felda)/Nieder-Gemünden - In eine Autowerkstatt in der Feldastraße im Gemündener Ortsteil Nieder-Gemünden brachen unbekannte Täter zwischen Mittwoch (20.2.), 19 Uhr und Donnerstag (21.2.), 9 Uhr, ein. Über eine mit Gewalt geöffnete Tür gelangten sie in die Werkstatthalle. Aus einem Schrank entwendeten die Einbrecher mehrere Tausend Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichen abgerissen Grebenau/Schwarz - An einem schwarzen Daimler-Chrysler rissen Unbekannte zwischen Mittwoch (20.2.), 19 Uhr und Donnerstag (21.2.), 9 Uhr, in der Bergstraße im Grebenauer Stadtteil Schwarz die beiden Kennzeichen ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell