Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raubüberfall geklärt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda - Wie bereits berichtet, war am 15. Dezember 2018, gegen 23.00 Uhr, ein Ehepaar vor seiner Haustür in der Amand-Ney-Straße überfallen und beraubt worden. Die Geschäftsleute hatten zur Tatzeit ein Restaurant in der Fuldaer Innenstadt betrieben und waren nach Hause gekommen. Während einer der beiden Räuber "Schmiere stand", schoss sein Mittäter dem 52-jährigen Mann mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Danach stieß er die 50-jährige Ehefrau zu Boden und entriss ihr die Tasche mit Einnahmen aus dem Restaurantbetrieb. Mit ihrer Beute in Höhe von mehreren tausend Euro konnten die Täter nach dem Raubüberfall unerkannt entkommen.

Nach intensiven Ermittlungen kamen die Beamten des Fachkommissariats K 10 der Kriminalpolizei Fulda zwei tatverdächtigen Männern auf die Spur. Nachdem sich ein hinreichender Tatverdacht gegen sie begründen ließ, beantragte die Staatsanwaltschaft Fulda bei dem zuständigen Amtsgericht Fulda die Beschlüsse zu den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen. Am Dienstag (19.2.) durchsuchten Polizeikräfte, darunter auch ein Spezial Einsatz Kommando (SEK), schließlich die Wohnung eines 28-jährigen Tatverdächtigen in Flieden und auch sein 43-jähriger Komplize konnte festgenommen werden. Während der 43-Jährige nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, wurde der 28-Jährige bei dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt und die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Fulda dauern an.

