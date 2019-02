POL-OH: Fahrrad gestohlen

Polizeipräsidium Osthessen

Hünfeld - Ein mit Kettenschloss an einem Baum befestigtes Fahrrad der Marke Scott, Typ Voltage FR 710, stahlen Diebe am Mittwoch (20.2.), im Zeitraum zwischen 15.25 Uhr und 15.55 Uhr, in der Josefstraße. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.

