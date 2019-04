Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unfall

Radfahrerin verletzt sich bei Sturz, Autofahrerin gesucht

Kalkar (ots)

Am Montag (29. April 2019) gegen 18.35 Uhr war eine 65-jährige aus Kalkar mit ihrem Fahrrad auf dem Gemeinschaftsparkplatz mehrerer Geschäfte an der Gocher Straße unterwegs. In Höhe eines Bekleidungsgeschäftes sei plötzlich von rechts kommend ein Auto zügig auf den Parkplatz gefahren. Sie habe sich erschreckt und sei nach einer starken Bremsung hinter dem PKW zu Fall gekommen. Dabei verletzte sich die 65-Jährige am linken Arm. Eine Zeugin gibt an, in dem Auto habe eine Frau als Fahrerin gesessen. Mehr Angaben zur Art des Autos etc. konnte sie nicht machen. Die Fahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

