Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Kerken-Stenden (ots)

Am Montag (29. April 2019) gegen 14.35 Uhr fuhr eine 43-jährige Frau aus Kempen in einem Dacia Logan auf der Hülser Straße (Bundesstraße 9) in Richtung Krefeld. Im Fahrzeug saßen ihr 18-jähriger Sohn und ihre 21-jährige Tochter. Zwischen den Ortsteilen Rahm und Stenden wollte die 43-Jährige nach rechts in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Hinter ihr war ein 56-jähriger Mann aus Krefeld in einem Pritschenwagen der Marke Iveco unterwegs. Der 56-Jährige fuhr auf den Dacia auf, der sich nach dem Zusammenstoß überschlug. Die 43-Jährige und die 21-Jährige verletzten sich bei dem Unfall schwer, der 18-Jährige leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B9 war bis gegen 17.15 Uhr teilweise gesperrt. An der Unfallstelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100km/h. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell