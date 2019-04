Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl am Baumarkt

Zwei Kupferfallrohre an Muster-Holzhaus entwendet

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Montag (29. April 2019), 10.30 Uhr, kletterten unbekannte Täter am Gewerbering über einen Zaun auf das Gelände eines Baumarktes. Dort entwendeten sie an einem Muster-Holzhaus zwei etwa 2,50m lange Kupferfallrohre.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

