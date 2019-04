Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Traktorfahrer lebensgefährlich verletzt

Bonn (ots)

Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall in Bornheim-Roisdorf lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde am Donnerstag nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr im Ehrental. Auf der Gefällstrecke, so der bisherige Ermittlungsstand, hatte der 82-jährige Fahrer den Ackerschlepper gestoppt. Als er seitlich vom Fahrzeug abstieg, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte talwärts. Der Fahrer wurde von dem Traktor erfasst und verletzt. Er wurde durch einen alarmierten Notarzt vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren, er schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der Traktor wurde sichergestellt und mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

