Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Sieveringen - Motorrad im Graben

Ense (ots)

Am Mittwoch, um 20:15 Uhr, kam es auf der Soester Straße zwischen Sieveringen und Röllingsen zu einem Unfall. Ein 16-jähriger Schüler aus Wickede war mit seiner 125er Honda in Richtung Röllingsen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kamen ihm zwei Pkw-Gespanne mit Pferdeanhängern entgegen. Diese waren nach Angaben des Motorradfahrers mittig auf der Straße. Um einer Kollision auszuweichen zog der 16-Jährige nach rechts und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er landete schließlich im Graben. Dabei wurden er und seine 15-jährige Sozia aus Soest leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 3000,- EUR geschätzt. Die Fahrer der Pkw Gespanne werden gebeten sich zur Klärung des Unfalls bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

