POL-HOL: Warnhinweis - Vermutlich Giftköder an der Weser in Heinsen aufgetaucht

(Heinsen) Bisher unbekannte Personen haben in Heinsen an der Weser auf einer dortigen Grünfläche offensichtlich Giftköder ausgelegt. Am Donnerstag und Freitag wurden der Polizei Holzminden durch aufmerksame Hundehalter zwei offenbar mit Gift oder ähnlichen präparierte Wurststücke übergeben. Augenscheinlich wurde Jagdwurst mit Bindfäden zusammengebunden. Die Köder wurden sichergestellt. Die Polizei warnt davor, dass möglicherweise weitere Köder ausgelegt werden könnten. In der Vergangenheit wurden ähnliche Sachverhalte schon polizeibekannt, ein Verantwortlicher konnte bisher nicht ermittelt werden. Personen, die Hinweise zu dem Fund geben können, werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeistation Bodenwerder (Tel.: 05533-97495-0) in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät dazu, Hunde grundsätzlich angeleint auszuführen. Insbesondere sollen Hundehalter darauf achten, dass ihre Tiere nichts fressen, was sie beim Spaziergang finden. Bei ungewöhnlichem Verhalten des Tieres ist unverzüglich ein Tierarzt zu kontaktieren.

