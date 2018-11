Lahnstein (ots) - Im genannten Zeitraum wurden im Dienstgebiet der PI Lahnstein 4 Strafanzeigen u.a. wegen Betruges, Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und Ladendiebstahls, sowie 10 Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei allen Verkehrsunfällen blieb es glücklicherweise nur bei Blechschäden. Ebenso mussten die Beamten mehrfach zu gemeldeten nächtlichen Ruhestörungen ausrücken.

Lahnstein

Reifen an zwei Audi zerstochen

Am Freitag, den 23.11.2018, gegen 23.55 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein gemeldet, dass an zwei PKW, die in der Straße "Ahler Kopf" in Lahnstein-Friedrichssegen abgestellt waren, jeweils ein Reifen durch bislang unbekannte Täter zerstochen wurde. Angegangen wurden ein grauer Audi A3 und ein weißer Audi Q7. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.55 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Lahnstein in der Straße "Im Lag" ein PKW-Fahrer kontrolliert. Da der 36-jährige Fahrzeugführer nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,7 Promille. Des Weiteren konnten Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Auf Vorhalt räumte der Fahrer den Konsum von Amphetamin ein und händigte den Beamten noch mitgeführtes Betäubungsmittel aus. Dieses wurde im Anschluss sichergestellt wurde. Weiter wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Strafverfahren. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Autofahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Mehrere Sachbeschädigungen an PKW - Teilweise Außenspiegel entwendet

Am Sonntag, den 25.11.2018, gegen 06:30 Uhr wird der Polizeiinspektion Lahnstein gemeldet, dass an einem PKW, der in der Nacht vom 24.11. auf den 25.11.2018 auf dem Parkplatz des Restaurants Rheinkrone am Rheinufer geparkt stand, der Außenspiegel gestohlen wurde. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort können durch die Beamten auf dem Parkplatz insgesamt sechs Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen insgesamt drei Außenspiegel entwendet und sechs Außenspiegel beschädigt wurden. Fünf weitere Außenspiegel wurden durch die Täter vermutlich lediglich nach vorne umgeklappt ohne dass ein offensichtlicher Schaden entstanden ist. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

