POL-PDKO: Mauer beschädigt und geflüchtet

Kattenes (ots) - In der Nacht zum Donnerstag(22.11.2018) fuhr ein bislang nicht ermittelter Fahrzeugführer gegen die lose aufgesetzte Bruchsteinmauer an der Einmündung Waldstraße Ecke Mühltal, beschädigte diese und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dem Schadenbild nach dürfte der Verursacher einen nicht unerheblichen Schaden am Fahrzeug und der Anstoß einen lauten Knall erzeugt haben, der möglicherweise von Zeugen bemerkt wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach, Tel. 02605/9802-1510

