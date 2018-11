POL-PDKO: Einbruch in Wohnhaus

Oberwesel OT: Dellhofen (ots) - Am Freitag, dem 16.11.2018, zw. 17:30 und 20:00 Uhr, befanden sich die Eigentümer eines Wohnhauses in Dellhofen, Am Talblick, außer Haus. Unbekannte Einbrecher drangen gewaltsam ein, durchwühlten das Haus und entwendeten nach derzeitigen Ermittlungen einen geringen 4stelligen Gelbetrag und verschiedene Schmuckstücke. Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise bitte an die Polizei Boppard, 06742-8090.

