POL-PDKO: Einbruch in Wohnhaus

Emmelshausen (ots) - Am Sa., 17.11.2018, zw. 10:30 und 20:00Uhr, drangen Einbrecher in Emmelshausen, Basselscheider Straße, in ein Wohnhaus ein. Hierbei wurde das Anwesen nach Bargeld und Schmuck durchsucht. Es wurde Bargeld in einem mittleren dreistelligen Betrag gefunden. Neben dem Bargeld wurde eine Lampe und Werkzeug entwendet. Die Eigentümer waren nicht daheim und stellten den Einbruch nach ihrer Rückkehr fest. Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise bitte an die Polizei Boppard, 06742-8090

