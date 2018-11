POL-PDKO: Einbruch in Wohnhaus

Leiningen (ots) - Am 16.11.2018, in der Zeit zw. 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in Leiningen, Hauptstraße, eingebrochen und nach Bargeld / Schmuck durchsucht. Es wurde ein geringer 4stelliger Betrag an Bargeld vorgefunden und 2 Ringe entwendet. Der Gesamtschaden mit Schäden an der Terrassentür beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise bitte an die Polizei Boppard, 06742-8090

