POL-RT: Schwelbrand; Gasaustritt; Unfallflüchtiger Autofahrer ermittelt

Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Schwelbrand in Spülmaschine

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, zu einem gemeldeten Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße gerufen worden. Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einer Spülmaschine aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schwelbrand gekommen war. Durch die Feuerwehr Esslingen, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften angerückt war, konnte der Brand schnell abgelöscht und die Wohnung gründlich gelüftet werden. Der 72-jährige Bewohner blieb unverletzt und konnte anschließend in seine Wohnung zurückkehren. Zu einem Gebäudeschaden war es nicht gekommen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Heilbronner Straße bis zirka 15 Uhr gesperrt werden. (mr)

Kirchheim (ES): Gas aus Kartusche ausgetreten

Aufgrund einer undichten Gaskartusche ist es am Freitagvormittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte in der Stuttgarter Straße in Ötlingen gekommen. Eine Bewohnerin stellte um 11.10 Uhr Gasgeruch aus dem Keller ihres Wohnhauses kommend fest. Die Frau drehte die Gashähne zu, nahm ihre beiden Kinder und verließ das Gebäude. Weiterhin verständigte sie sofort die Feuerwehr. Die Polizei sperrte daraufhin die Durchgangsstraße zwischen der Lindorfer Straße und der Straße Am Wasen und hielt mehrere Passanten von dem Haus fern. Gegen 11.30 Uhr konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Sie fanden im Keller die undichte Kartusche, aus der das Gas ausgeströmt war. Daraufhin wurde der Verkehr auf der Stuttgarter Straße wieder freigegeben. Nachdem das Haus belüftet worden war und ein Verantwortlicher des Gasversorgers Messungen durchgeführt hatte, konnte die Familie in das Gebäude zurückkehren. Neben mehreren Polizeistreifen waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. (ms)

Mössingen (TÜ): Unfallflüchtiger Autofahrer ermittelt

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 07.09.2018, 12.02 Uhr)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagabend in der Lessingstraße haben Beamte der Verkehrspolizei Tübingen den mutmaßlichen Verursacher ermittelt. Als sie die Unfallstelle und die nähere Umgebung am Freitagvormittag nochmals unter die Lupe nahmen, konnten sie einen unfallbeschädigten Pkw feststellen, der als Verursacherfahrzeug in Frage kommen dürfte. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Pkw-Lenker führten zu einem 52 Jahre alten Tatverdächtigen. An seinem Auto war bei dem Unfall ein Blechschaden von 2.000 Euro entstanden. (fn)

Rückfragen bitte an:



Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell