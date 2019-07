Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Dieseldiebe

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag zapften Dieseldiebe einen Lkw an der Straße Am Flugplatz an. Die unbekannten Täter entfernten das Tankschloss des Mercedes Actros und pumpten etwa 450 Liter Diesel ab. Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

