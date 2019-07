Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erneut vier Kleinbrände in Hiltrop

Bergen

Bochum (ots)

Auch gestern (Montag, 1. Juli) musste die Feuerwehr Bochum erneut vier Kleinbrände in Hiltrop und Bergen löschen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Einsätze ereigneten sich um 11.30 Uhr an der Wiescherstraße, um 16.18 Uhr am Kolpingplatz, um 17.40 Uhr Im Brennholt und um 20.00 Uhr am Bussmannsfeld. Bei allen Einsätzen brannte Gras bzw. Unterholz auf einer Fläche zwischen 10 und 50 Quadratmetern. Alle Brände konnten durch die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache schnell gelöscht werden, als Ursache ist Brandstiftung leider nicht auszuschließen.

Bereits am Wochenende war es im gleichen Bereich zu drei weiteren Kleinbränden gekommen, bei denen vermutlich ebenfalls Brandstiftung die Ursache war.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell