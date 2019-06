Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuerwehr löscht brennenden Balkon in der Innenstadt

Bochum (ots)

Zu einer brennenden Balkonverkleidung an einem Wohnhaus am Imbuschplatz musste die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag ausrücken. Verletzt wurde niemand.

Um 00.40 Uhr ging die Meldung über einen brennenden Balkon in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein. Als der Löschzug der Innenstadtwache kurze Zeit später am Einsatzort eintraf, waren Flammen an einem Balkon im 4. Obergeschoss sichtbar. Über eine Drehleiter konnte der Brand sehr schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindert werden. Die angrenzende Wohnung, in der sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand aufhielt, wurde vorsichtshalber kontrolliert und die Verkleidung des Balkons wurde entfernt.

Nach 40 Minuten war der Einsatz beendet. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommenen.

