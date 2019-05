Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Müllcontainers

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend, zwischen 18:15 und 19:15 Uhr, geriet auf einem Firmengelände In der Wesbach ein Müllcontainer aus bislang unbekannten Gründen in Brand, so dass die Kunststoffabdeckung schmolz. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Container diente zur Restmüllentsorgung. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

