Feuerwehr Bochum

FW-BO: Drei Kleinbrände in Bochum Bergen am Wochenende - Ursache vermutlich Brandstiftung!

Bochum

Gleich dreimal musste die Feuerwehr am vergangenen Wochenende nach Bochum Bergen ausrücken, um Kleinbrände zu löschen. In allen drei Fällen muss von Brandstiftung ausgegangen werden.

Der erste Einsatz ereignete sich am Samstag (29.06.) gegen 20.00 Uhr. Im Bereich er Bergener Straße brannten rund 20 Quadratmeter eines Feldes. Weitere Einsätze ebenfalls im Bereich der Bergener Straße gab es am Sonntagmorgen (30.06.) gegen 08.00 Uhr und am Sonntagnachmittag um 15.17 Uhr. Alle drei Brände konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Wir bitten die Bevölkerung insbesondere im Bereich Bergen und Hiltrop auf verdächtige Personen zu achten und diese im Zweifel sofort bei der Polizei unter Notruf 110 zu melden. Beim Entdecken von Brandstellen bitte sofort die Feuerwehr unter 112 zu alarmieren, da sich Flächenbrände aufgrund der lange anhaltenden Trockenheit sehr schnell ausbreiten können.

Feuerwehr Bochum

Pressestelle

