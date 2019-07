Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Patient droht mit Messer

Warstein (ots)

Am Montag, um 08:43 Uhr, bedrohte ein offensichtlich stark alkoholisierter 61-jähriger Patient mehrere Mitarbeiter der LWL Klinik mit einem Messer. Die Polizei führte Spezialkräfte an die Wohnung in der Hermann-Risse-Straße heran. Diese konnten den Mann um 11:20 Uhr in der Wohnung unverletzt festnehmen und ihn anschließend an das Klinikpersonal übergeben. (lü)

