Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Zwei junge Männer attackieren Jugendlichen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24. März 2019) haben zwei junge Männer versucht, einen Jugendlichen auf der Fußgängerbrücke über dem Charlottering zu berauben. Das Opfer konnte den Überfall abwehren und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 0:30 Uhr ging der 16-Jährige über die Brücke in Richtung Elfrath, als ihm zwei junge Männer entgegen kamen. Einer der beiden hielt ihn plötzlich am Kragen fest und forderte seine Uhr, das Handy und das Portmonee. Der Krefelder wehrte sich und schlug einem Täter ins Gesicht. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen dem Opfer und den beiden Tätern, die ohne Beute in Richtung Breslauer Straße flüchteten. Der Krefelder wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

1. Circa 17 bis 20 Jahre alt, dunkler Teint, kleines Muttermal rechts über dem Mund. Er trug eine dunkle Jeans und einen grünen Kapuzenpullover.

2. Circa 17 bis 20 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Jeans und schwarzem Kapuzenpullover.

Einer der beiden hat sich bei der Rangelei an der Lippe verletzt.

Hinweise bitte an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (175)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell