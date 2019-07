Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Da kam viel zusammen

Soest (ots)

Am Montagabend, gegen 20.50 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Soest auf der Niederbergheimer Straße ein entgegenkommendes, in Richtung Innenstadt fahrendes Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen auf. Das Fahrzeug war augenscheinlich viel zu schnell unterwegs. Die Beamten wendeten ihren Wagen und fuhren dem 48-jährigen Mann vom Möhnesee hinterher. Dieser versuchte noch durch das Befahren von kleineren Nebenstraßen der Polizei zu entkommen, konnte jedoch im Bereich des Lübecker Rings angehalten werden. Über einen Führerschein verfügte der Mann für sein Gefährt nicht. Aufgrund der zahlreichen, nicht eingetragenen Umbauten stellten die Polizisten das Kleinkraftrad sicher, damit es später einem Gutachter vorgeführt und dann vermutlich als Einziehungsgegenstand der Verwertung zugeführt werden kann. Aus dem Rucksack des Mannes konnte Marihuanageruch wahrgenommen werden, so dass sich die Beamten entschieden diesen zu durchsuchen. Hier fanden sich noch mehrere Gramm Marihuana. Dieses wurde daraufhin sichergestellt. Aufgrund körperlicher Merkmale und der Angaben des 48-Jährigen bestand zudem der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss das Zweirad geführt hatte. Deshalb ordneten die Polizeibeamten anschließend eine Blutprobe an. Nun muss sich der Mann unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Besitz von Rauschgift und der zahlreichen Umbauten an seinem Krad verantworten. (reh)

