Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Auf dem Dach gelandet

Anröchte (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und zirka 3.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Alleinunfalls am Montagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, in Anröchte auf der Anröchter Straße. Ein 38-Jähriger Mann befuhr mit seinem Wagen die Anröchter Straße aus Mellrich kommend in Richtung Anröchte, als er nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Bei dem Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann konnte noch aus seinem total beschädigten Auto selbständig aussteigen. Später eintreffende Verkehrsteilnehmer kümmerten sich um eine erste Wundversorgung. Im Rahmen der späteren polizeilichen Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass der 38-Jährige zurzeit nicht im Besitz seiner Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, woraufhin die Polizeibeamten eine Blutprobe anordneten. Er wurde zur Entnahme der Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (reh)

