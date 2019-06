Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Westring/Osterfelder Straße ist es am Montag zu einem Unfall mit 8500 Euro Sachschaden gekommen. Ein 24-jähriger Oberhausener wollte mit seinem Pkw um 13.30 h vom Westring in die Osterfelder Straße einbiegen und hielt verkehrsbedingt wieder an. Ein Linienbus, der von einem 31-jährigen Gladbecker gelenkt wurde und auf dem Westring entgegenkam, fuhr gegen das Heck des abbiegenden Autos. Verletzt wurde niemand.

