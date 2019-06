Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Treppe an Kirche beschädigt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

34439 Willebadessen (ots)

In Willebadessen sind vier Steinstufen an der Kirche beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrzeugführer mit seinem Pkw offensichtlich an der Kirche in Willebadessen entlang gefahren. Anschließend fuhr er die vier Treppenstufen von der Kirche in Richtung Klosterstraße herunter. Beim Herunterfahren beschädigte er mit dem Unterboden seines Fahrzeugs die Treppenstufen und entfernte sich anschließend. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 25.06.2019, 18:00 Uhr und Mittwoch, 26.06.2019, 08:50 Uhr. Die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, nimmt Hinweise von Zeugen entgegen./he

