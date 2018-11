POL-H: Nachtragsmeldung - Brandursache ermittelt Barsinghausen: Zweifamilienhaus durch Feuer zerstört - 300 000 Euro Schaden

Hannover (ots) - Das am frühen Sonntagmorgen, 18.11.2018, gegen 07:30 Uhr, in einem Zweifamilienhaus am Steinweg ausgebrochene Feuer (wir haben berichtet) ist durch einen technischen Defekt in der Elektroinstallation verursacht worden. So lautet das Ergebnis der heutigen Untersuchungen der Beamten des Zentralen Kriminaldienstes. Den entstandenen Schaden an dem zerstörten Gebäude gibt die Polizei weiterhin mit 300.000 Euro an. /now, ahm

