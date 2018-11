POL-H: Zeugen zu Straßenraub in Linden-Nord gesucht!

Hannover (ots) - Samstagfrüh (17.11.2018) haben Unbekannte einen 33-Jährigen in einem Park an der Stärkestraße angegriffen und seine Geldbörse sowie sein Handy erbeutet.

Laut Aussage des Mannes war er gegen 03:30 Uhr auf dem Heimweg von einer Party in einer nahe gelegenen Disko. Auf einer Grünflache (Verlängerung der Stärkestraße zur Ihme) hielten sich an Tischtennisplatten etwa vier Männer auf, die den 33-Jährigen nach einer Zigarette fragten. Im weiteren Verlauf attackierten ihn die Unbekannten mit Schlägen sowie Tritten und raubten seine Wertsachen. Mit der Beute flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der bei dem Überfall leicht verletzte 33 Jahre alte Hannoveraner verständigte von seiner Wohnanschrift aus die Polizei sowie einen Rettungswagen.

Drei der gesuchten Täter sind offenbar von südosteuropäischer Erscheinung, wovon zwei etwa 1,80 Meter groß sind und einer etwas kleiner ist. Ihr zirka 1,90 Meter großer Mittäter ist dunkelhäutig und war, wie die restlichen Räuber, während der Tat dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511 109-3920 entgegen. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell