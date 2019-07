Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Deutlich zu hoch

Bühl (ots)

Das Ergebnis eines Atemalkoholtests viel am Sonntagmittag bei einem VW-Lenker deutlich zu hoch aus. Eine Zeugin alarmierte am Sonntag gegen 11:40 Uhr die Polizei, da der 54-Jährige seinen Wagen deutlich unsicher und scheinbar in Schlangenlinien über die Autobahn zwischen Achern und Bühl gesteuert hat. Hinzugerufene Beamte des Autobahnpolizeireviers kontrollierten den Mann auf Höhe Bühl. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von etwa 2,4 Promille zutage. Nach Auswertung einer im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet den VW-Lenker eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

