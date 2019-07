Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Übersehen

Haslach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag im Einmündungsbereich der Schwarzwaldstraße zur Straße "Im Spießacker" musste ein 82 Jahre alter Mann mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dieser war zuvor auf seinem Fahrrad ohne Sturzhelm von Hausach in Richtung Haslach unterwegs, als er kurz nach 16 Uhr von einem 51-jährigen Suzuki-Fahrer übersehen und erfasst wurde. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

