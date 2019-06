POL-OS: Neuenkirchen b.Bramsche - Jogger bei Unfall verletzt

Polizeiinspektion Osnabrück

Ein 62-jähriger Mann wurde am Sonntagabend gegen 19.55 Uhr bei einem Unfall auf der Voltlager Straße schwer verletzt. Der Mann joggte am rechten Fahrbahnrand, als er mit dem rechten Außenspiegel eines Daimler Vito in Kontakt kam. Der Daimler war in Richtung Neuenkirchen unterwegs und wurde von einem 28-jährigen Mann gesteuert. Der Jogger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

