Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbrüche in Salzmarktgarage

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag zwei Autos in der Tiefgarage am Salzmarkt aufgebrochen. Tatbetroffen waren ein roter Audi S3 und ein blauer Toyota RAV4, die unweit voneinander im Bereich der Garagenabfahrt standen. In beiden Fällen schlugen die Täter jeweils eine Glasscheibe ein und schauten sich in den Innenräumen nach Wertgegenständen um. Aus dem roten Audi nahmen die Kriminellen eine blaue Ledertasche mit Bekleidung mit. Wem im in der entsprechenden Nacht an der Salzmarktgarage verdächtige Personen aufgefallen sind, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell