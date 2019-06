Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Sägewerk war Ziel von Einbrechern

Glandorf (ots)

Das Sägewerk in der Straße Zur Dallmühle erhielt in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ungebetenen Besuch. Unbekannte öffneten vermutlich ein auf Kipp stehendes Fenster, stiegen in das Büro des Sägewerkes ein und schauten sich dort nach Wertgegenständen um. Mit etwas Bargeld machten sich die Einbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 0541/879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell