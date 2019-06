Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Fürstenau (ots)

Auf der Parkfläche vor der Rossmann-Filiale in der Werner-von-Siemens-Straße kam es am Samstagmittag zu einer Unfallflucht. Ein in Höhe des Einganges zur Drogerie abgestellter roter Toyota Auris Kombi wurde in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nach dem Vorfall nicht um den entstandenen Schaden und fuhr einfach weg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Fürstenauer Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 05901-95950.

