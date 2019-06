Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: 13-Jähriger wurde aus misslicher Lage befreit

Georgsmarienhütte (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am Samstagmittag einem 13-jährigen Jungen Hilfe leisten, der sich am Carl-Stahmer-Weg als Kletterkünstler versucht hatte. Der Kurzbericht der eingesetzten Polizeibeamten: "Die städtische Nachwuchshoffnung im Parcours saß auf dem 2,50 Meter hohen Vordach der Sporthalle des Gymnasiums Oesede fest und traute sich nicht mehr herunter. Das Nachwuchstalent konnte durch die Hilfe der Polizeibeamten und der Freiwilligen Feuerwehr Oesede auch ohne Hilfsmittel aus der misslichen Lage befreit werden und hat jetzt wieder Boden unter den Füßen. Es wurde zu deutlich mehr Training in geringerer Höhe geraten."

