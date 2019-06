Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch am Wittekindplatz

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Donnerstag auf das Gelände eines Gebäudes am Wittekindplatz (Hannoverscher Bahnhof) und brachen unterschiedliche Räume auf. Von dem Einbruch betroffen waren mehrere Parteien, die in dem Haus ihren Firmensitz haben. Ob und was bei dem Einbruch abhanden kam, konnte bei Anzeigeerstattung noch nicht detailliert geklärt werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2215 entgegen.

