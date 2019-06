Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Einbrecher in Hunteburg

Bohmte (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Freitag in der Hauptstraße in die Räume einer Bäckerei. Die Eindringlinge brachen weitere Türe in dem Gebäude auf, ob sie Beute machen konnten, stand bei Anzeigeerstattung noch nicht fest. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

