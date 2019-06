Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Transporter wurde aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Im Riedweg wurde in der Nacht zu Freitag ein weißer Fiat Transporter aufgebrochen. Die Täter öffnete gewaltsam die hintere Ladetür und gelangten so in den Innenraum des in einer Hofeinfahrt abgestellten Handwerkerfahrzeuges. Mit zahlreichen Akku-Werkzeugen im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro gelang den Aufbrechern schließlich unbemerkt die Flucht. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215 oder -3203.

