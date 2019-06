Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch im Zoo

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in das Lager-und Bürogebäude des Zoos eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zugang in das Gebäude, wo sie eine verschlossene Bürotür eintraten und in der Folge das Zimmer nach Wertgegenständen durchsuchten. Offenbar fanden die Einbrecher dabei aber nichts für sie Interessantes, denn Beute machten sie bei ihrer Tat nicht. Wem in der betreffenden Nacht am Zoo etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

