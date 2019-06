Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Pkw-Aufbruch am Friedwald

Bramsche (ots)

Am frühen Samstagnachmittag ist auf dem Parkplatz des Friedwaldes an der Gehnstraße ein roter Ford Fiesta aufgebrochen worden. Der Täter zerstörte zwischen 14 Uhr und 14.40 Uhr die Scheibe der Beifahrertür, griff in den Innenraum und nahm eine im Fußraum abgestellte Handtasche an sich. Zeugen melden sich bitte bei der Bramscher Polizei unter der Telefonnummer 05461-915300.

